Skromna poslednja četvrtina: Partizan poražen u Pireju

Ni nakon 23 godine Partizan nije uspeo da pobedi Olimpijakos u Pireju.

Srpski tim hrabro se suprotstavio evroligaškom favoritu. Čak je prvi put ove sezone, uspeo da dobije treću četvrtinu, ali je skromnom igrom u odlučujućih 10 minuta, ipak potpisao novi poraz. I to četvrti uzastopni na međunarodnoj sceni - 80:71 (20:20, 18:19, 15:19, 27:13). Imao je Partizan elana i nekakvu ideju u prve tri četvrtine. Vašington i Džouns bili su naročito raspoloženi. Ali, kada je bilo najpotrebnije, ostali su Beograđani bez gasa i energije. U ključnim