Užasne vesti za Partizan: Još jedan igrač se povredio – Olimpijakosu se vraćaju dvojica ključnih igrača!

Užasne vesti za Partizan: Još jedan igrač se povredio – Olimpijakosu se vraćaju dvojica ključnih igrača!

Baš loše vesti! Večeras, od 20:15, u Pireju, Olimpijakos dočekuje Partizan u 9. kolu Evrolige.

Olimpijakos pod Jorgosom Barcokasom dolazi sa velikim ambicijama, a Nikola Milutinov i Evan Furnije biće ključni igrači za domaćina. Oba košarkaša su potpuno spremna i biće od velike pomoći u ovom teškom duelu, iako su bili upitni za ovaj meč. Za Partizan, meč neće biti lak, jer će ekipa biti oslabila zbog povreda. Džabari Parker, Vanja Marinković, kao i Majk Murinen koji je poslednji otpao, neće biti u sastavu, što stavlja dodatni pritisak na ostatak tima. Iako u
Tajrik Džons vratio Partizan, velika borba u Atini

Sivić pred Vojvodinu: Da nastavimo niz dobrih partija

Žestoka prozivka navijača olimpijakosa: Ovo je parola kojom su dočekani košarkaši Partizana

Tanjga i Petrović: IMT ne sme da se ponovi, u Niš idemo po tri boda

Tanjga i Petrović: Imt je iza nas i ne sme da se ponovi

Crno-bele čekao "pakao": Olimpijakos rasprodao dvoranuu za meč sa Partizanom

Navijači Olimpijakosa provocirali Partizan transparentom na tribinama, pomenuli su Crvenu zvezdu

Novak Đoković saznao ime protivnika u finalu turnira u Atini

UEFA predstavlja novi sistem kvalifikacija za Svetsko i Evropsko prvenstvo

NBA Evropa sve bliža pokretanju lige

Novak Đoković nakon plasmana u finale: Odigrao sam najbolji tenis od dolaska u Grčku

Partizanov poen prednosti na poluvremenu u Pireju

