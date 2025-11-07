Bivši terorista al kaide može u Ameriku: Ukinute sankcije predsedniku Sirije Al Šari, susret sa Trampom 10. novembra

Kurir pre 2 sata  |  Rojters
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je danas sankcije sirijskom predsedniku Ahmedu al Šari, koji bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući u ponedeljak, 10. novembra.

Prema rezoluciji koju su podnele Sjedinjene Američke Države, sankcije su ukinute i sirijskom ministru unutrašnjih poslova Anasu Hasanu Hatabu, prenosi Rojters. Za ukidanje sankcija glasalo je 14 zemalja, dok je Kina bila uzdržana. Vašington je mesecima unazad pozivao 15-člani Savet bezbednosti UN da ublaži sankcije Siriji. Posle 13 godina građanskog rata, sirijski predsednik Bašar el Asad svrgnut je u decembru prošle godine u ofanzivi pobunjeničkih snaga
