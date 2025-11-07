Merima (24) ušetala u PS, pa nožem pokušala da ubije policajca! Oglasio se MUP o stravičnom napadu: Podržala blokadere, pa tražila da "policija ide u Ćacilend!"

Kurir pre 37 minuta
Merima (24) ušetala u PS, pa nožem pokušala da ubije policajca! Oglasio se MUP o stravičnom napadu: Podržala blokadere, pa…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine M.

A. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Juče oko četiri časa M. A. po ulasku u Policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, nožem je nasrnula na tridesetosmogodišnjeg policijskog službenika koji je u nameri da je spreči, nakon više upozorenja, ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio je u nogu. Naime, dvadesetčetvorogodišnja žena je ušla u prostorije PS Savski venac, a nakon kraće rasprave sa policijskim
