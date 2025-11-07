Državljanin Crne Gore izboden jutros na Grbavici, uhapšen napadač

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Državljanin Crne Gore izboden jutros na Grbavici, uhapšen napadač

Tridesetdvogodišnji Novosađanin uhapšen je jutros zbog sumnje da je u Danila Kiša nožem lakše povredio dvadesetpetogodišnjeg državljanina Crne Gore.

Lekari Hitne pomoći su jutros posle 7.30 časova intervenisali u ugostiteljskom objektu u Danila Kiša, gde je muškarac zadobio povredu hladnim oružjem u predelu glave. On je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, a Hitna pomoć je policiju obavestila o ovom događaju. Kako je saopštio MUP, uhapšen je 32-godišnji A. N. zbog sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje. Policija je ubrzo nakon prijave, osumnjičenog pronašla i
Ključne reči

Crna GoraVojvodinaMUP

