Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata koje će važiti do 14. novembra

Kurir pre 2 sata
Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata koje će važiti do 14. novembra

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 182 dinara.

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin poskupeli su za dva dinara. MOL Grupa poziva na konkretne mere za obnavljanje industrijske konkurentnosti Evrope. Oni upozoravaju da visoki troškovi energije, regulatorna složenost i administrativno opterećenje, zajedno sa sve fragmentiranijim tržištima, ugrožavaju dugoročnu prosperitetnost kontinenta. Kompanija zagovara uvođenje Evropskog minimuma konkurentnosti kao smernicu za koherentne i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji: evrodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji: evrodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Naslovi.ai pre 51 minuta
Nove cijene goriva: Eurodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Nove cijene goriva: Eurodizel 198, benzin 182 dinara po litru

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Ponovo poskupelo gorivo

Ponovo poskupelo gorivo

Ozon pre 55 minuta
Šok, ništa od prodaje međunarodnih aktiva „lukoila“! Švedska firma odustala, izjava OVOGčoveka je presudila!

Šok, ništa od prodaje međunarodnih aktiva „lukoila“! Švedska firma odustala, izjava OVOGčoveka je presudila!

Dnevnik pre 1 sat
Poskupeli dizel i benzin: nova cena goriva važi do 14. novembra

Poskupeli dizel i benzin: nova cena goriva važi do 14. novembra

In medija pre 2 sata
Gunvor povukao ponudu za kupnju imovine Lukoila nakon kritika iz SAD-a

Gunvor povukao ponudu za kupnju imovine Lukoila nakon kritika iz SAD-a

SEEbiz pre 2 sata
Poskupeli i dizel i benzin

Poskupeli i dizel i benzin

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene gorivabenzinDizelCene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Huawei Watch Ultimate 2: Stvoren za one koji ne poznaju granice

Huawei Watch Ultimate 2: Stvoren za one koji ne poznaju granice

Benchmark pre 14 minuta
Suočen sa opstrukcijama Saša Đođević predsednika Saveza samostalnih sindikata Kragujevca podneo ostavku

Suočen sa opstrukcijama Saša Đođević predsednika Saveza samostalnih sindikata Kragujevca podneo ostavku

Danas pre 31 minuta
Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Kurir pre 21 minuta
Limit od šest miliona dinara koči razvoj preduzetnika

Limit od šest miliona dinara koči razvoj preduzetnika

Biznis.rs pre 4 minuta
Grad Niš od Vojske kupuje kompleks u naselju Crvena zvezda za 1,2 miliona evra

Grad Niš od Vojske kupuje kompleks u naselju Crvena zvezda za 1,2 miliona evra

Južne vesti pre 31 minuta