Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata koje će važiti do 14. novembra

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 182 dinara.

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin poskupeli su za dva dinara. MOL Grupa poziva na konkretne mere za obnavljanje industrijske konkurentnosti Evrope. Oni upozoravaju da visoki troškovi energije, regulatorna složenost i administrativno opterećenje, zajedno sa sve fragmentiranijim tržištima, ugrožavaju dugoročnu prosperitetnost kontinenta. Kompanija zagovara uvođenje Evropskog minimuma konkurentnosti kao smernicu za koherentne i