Uzbuna! Nemačka policija na nogama! Neko je ljudskom krvlju iscrtavao jezive simbole po automobilima! Vandalizovano 50-ak vozila!

Nemačka policija saopštila je da istražuje sve okolnosti oko, ljudskom krvlju, oslikanih "svastika" na desetinama automobila, nekim poštanskim sandučićima i fasadama zgrada u gradu Hanau.

Incident je prijavljen dan ranije, a policija dodaje da je oko 50 automobila vandalizovano, kao i da je poseban test utvrdio da se radi o ljudskoj krvi. - Pozadina je potpuno nejasna - rekao je portparol policije, i dodao da je "bilo i nekoliko drugih natpisa na automobilima i zgradama koje nije mogao dalje identifikovati". Za sada nije poznato ko stoji iza incidenta. (Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)