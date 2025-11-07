Ekskluzivno: Visa i Raiffeisen banka vas vode na Evroligu!

Raiffeisen banka u saradnji sa kompanijom Visa vodi vas na utakmice Partizana i Crvene Zvezde u Evroligi koji se igraju u “Beogradskoj areni“.

Da biste osvojili karte potrebno je da zapratite Raiffesien banku na Instagramu, kao i kanale poznatog podkast tandema “Luka i Kuzma“. Voditeljski dvojac koji čine Luka Spasovski i Vladimir Kuzmanović, biće domaćin navijačima na utakmicama. Na utakmice KK Partizan dobitnike karata vodiće Luka, a na utakmice KK Crvena zvezda Kuzma. Sve detalje oko izvlačenja dobitnika i raspodele karata možete saznati na Instagram nalogu Raiffeisen banke i kanala “Luka i Kuzma“.