MUP: Uhapšeno više lica u vezi sa slučajem „ubačeni snajperisti“

Nedeljnik pre 1 sat
MUP: Uhapšeno više lica u vezi sa slučajem „ubačeni snajperisti“

Danas je na lokacijama u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci uhapšeno više lica koja se dovode u vezu sa slučajem poznatim kao „ubačeni snajperisti“, saopštio je MUP.

Nadležni državni organi nastavlјaju intenzivan rad na rasvetlјavanju svih okolnosti i činjenica u vezi sa ovim slučajem. Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre nekoliko dana da je u Srbiji prethodnih dana i nedelja bilo različitih bezbednosno-obaveštajnih podataka „koji nisu naivni“, o kojima nisu obaveštavali javnost, tvrdeći da su u Beograd stigla „dvojica snajperista“, ali ne precizirajući ko bi mogao da bude meta. „Mi trenutno u Beogradu
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Haos u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar; Jeziv snimak napada VIDEO

Haos u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar; Jeziv snimak napada VIDEO

B92 pre 10 minuta
MUP: Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

MUP: Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

Radio 021 pre 1 sat
Grupa maskiranih mladića pred Srpskim kulturnim centrom u Zagrebu, skandirali "za dom spremni"

Grupa maskiranih mladića pred Srpskim kulturnim centrom u Zagrebu, skandirali "za dom spremni"

N1 Info pre 1 sat
Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

N1 Info pre 1 sat
Drama u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar, skandirali "Za dom spremni"

Drama u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar, skandirali "Za dom spremni"

NIN pre 40 minuta
MUP: Uhapšeno više lica povezanih sa slučajem „ubačeni snajperisti“

MUP: Uhapšeno više lica povezanih sa slučajem „ubačeni snajperisti“

Nova pre 1 sat
Više osoba uhapšeno u Srbiji i BiH u vezi sa slučajem 'ubačenih snajperista', navodi MUP Srbije

Više osoba uhapšeno u Srbiji i BiH u vezi sa slučajem 'ubačenih snajperista', navodi MUP Srbije

Slobodna Evropa pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBanjalukaZvornikMUPPredsednik Srbije

Beograd, najnovije vesti »

Haos u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar; Jeziv snimak napada VIDEO

Haos u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar; Jeziv snimak napada VIDEO

B92 pre 10 minuta
MUP: Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

MUP: Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

Radio 021 pre 1 sat
Grupa maskiranih mladića pred Srpskim kulturnim centrom u Zagrebu, skandirali "za dom spremni"

Grupa maskiranih mladića pred Srpskim kulturnim centrom u Zagrebu, skandirali "za dom spremni"

N1 Info pre 1 sat
Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

Uhapšeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

N1 Info pre 1 sat
Drama u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar, skandirali "Za dom spremni"

Drama u Zagrebu: Maskirani muškarci pokušali upad u Srpski kulturni centar, skandirali "Za dom spremni"

NIN pre 40 minuta