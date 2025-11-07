Milijarde za EXPO i rafale: Gde vlast planira da uloži novac u 2026. godini

Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2026. godinu, kojim je planiran deficit od tri odsto, s prihodima od 2.414 milijardi i rashodima od 2.751 milijardu dinara.

Među rashodima su i kapitalne investicije, poput izložbe EXPO 2027, Nacionalnog stadiona i francuskih rafala. Neposredno pre usvajanja budžeta, ministar finansija Siniša Mali, gostujući na RTS-u, govorio je i o investicijama. On je rekao da je budžetom predviđeno oko 740 milijardi evra, odnosno oko 6,7 odsto BDP-a, za nastavak radova na deset auto-puteva, bolnica, kliničkih centara, brzih pruga, škola… Kada je reč o kapitalnim izdacima, velika suma novca biće