Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće rad raspravom o amandmanima na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske (leks specijalis o zgradi Generalštaba).

Oni će tako nastaviti raspravu sa jučerašnje sednice, na kojoj su završili raspravu o amandmanima na izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Pored Predloga zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalisa, na dnevnom redu druge sednice drugog redovnog zasedanja su i predlozi zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumskom prevozu i tahografima, o
