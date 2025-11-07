Maskirani muškarci pokušali da uđu u Srpski kulturni centar u Zagrebu, interventna sprečila napad

Sputnik pre 1 sat
Maskirani muškarci pokušali da uđu u Srpski kulturni centar u Zagrebu, interventna sprečila napad

U Preradovićevoj ulici, u samom centru Zagreba, pripadnici interventne policije večeras su sprečili maskirane muškarce sa kapuljačama da uđu u prostorije Srpskog kulturnog centra, gde se otvara izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", kojom počinju Dani srpske kulture.

Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, došlo je pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu, gde se održava izložba. U pitanju je ista manifestacija koju su, prema rečima organizatora, u Splitu pokušali da spreče nasiljem i govorom mržnje, zbog koje je policija pritvorila devet osoba. Kako Jutarnji nezvanično saznaje, tokom dana je među navijačkim grupama kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj
"O Hrvatska o Hrvatska nezavisna država" Novi snimak drame ispred Srpskog kulturnog centra: Došlo 50 maskiranih huligana, sve puno interventne policije (video)

Đurić: Očekujemo od institucija Hrvatske da procesuiraju učesnike skupa ispred Srpskog kulturnog centra

Maskirane ustaše došle pred Srpski kulturni centar u Zagrebu: Skandirali nacistički poklič, pa pobegli

Ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu ustaški poklič "Za dom spremni"; Đurić: Incident u Zagrebu još jedan pokušaj…

Skandal u centru Zagreba: Na Dane srpske kulture stigli maskirani muškarci sa kapuljačama, intervetna policija sprečila napad…

Ministar Đurić povodom incidenta u Zagrebu: Očekujemo od Hrvatske da hitno identifikuju i procesuiraju počinioce

Maskirani muškarci skandirali ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

