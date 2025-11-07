Tesla je upravo otvorila put Masku da postane najbogatiji čovek u istoriji, ALI postoje uslovi

Akcionari su odobrili rekordni paket plata šefa Tesle Ilona Maska koji bi mogao da vredi skoro milijardu dolara (760 milijardi funti).

Neviđeni sporazum je odobren sa 75% glasova i izazvao je ogroman aplauz publike na godišnjoj skupštini kompanije u četvrtak. Mask, koji je već najbogatiji čovek na svetu, mora drastično povećati tržišnu vrednost kompanije za električne automobile tokom 10 godina. Ako to uradi i ispuni razne ciljeve, biće nagrađen stotinama miliona novih akcija. Obim potencijalne isplate izazvao je kritike, ali je upravni odbor Tesle tvrdio da bi Mask mogao da napusti kompaniju ako