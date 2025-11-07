"Ukrajina se suočava sa večitim ratom ako se ne pojača pritisak na Rusiju": Brojne opcije su u opticaju

Bivši generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen izjavio je da se Ukrajina suočava sa "večnim ratom", i sporom erozijom teritorije ukoliko Evropa dramatično ne poveća pritisak na Rusiju.

Rasmunsen je u intervjuu za Gardijan rekao da bi pritisak na Rusiju podrazumevao raspoređivanje trupa i uspostavljanje raketnog, i štita od dronova na teritoriji članica NATO, kako bi se Ukrajina zaštitila od ruskih napada na njenu infrastrukturu. Prema njegovim rečima, ako zemlje kao što je Poljska pristanu da na njihovoj teritoriju bude postavljena takva protivvazdušna odbrana, Rusija bi shvatila da bi napad na njih bio napad na ceo NATO savez. "Moramo pomoći