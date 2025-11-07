"Potpisaćemo veliki sporazum" Sijarto uoči sastanka Trampa i Orbana objavio "bombu"!

Mađarska će sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije, uključujući dogovor o kupovini američkog nuklearnog goriva i američke tehnologije za skladištenje istrošenog goriva u nuklearnoj elektrani koju je izgradila Rusija, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sporazum će biti potpisan u trenutku kada je planirano da predsednik SAD Donald Tramp danas održi razgovore sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a očekuje se da će dvojica lidera razgovarati i o mađarskoj zavisnosti od ruske nafte, prenosi Rojters. - Potpisaćemo veliki međuvladin sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije sa mojim kolegom, američkim ministrom spoljnih poslova Markom Rubijom - rekao je Sijarto. On je kazao da će Mađarska kupovati američko