Stotine knjiga oštećene u Luvru: Curenje vode pogodilo biblioteku egipatskih antikviteta

Kurir pre 19 minuta  |  Beta
Nekoliko stotina knjiga u biblioteci Odeljenja za egipatske antikvitete u pariskom muzeju Luvr oštećeno je zbog curenja vode u novembru, saopštila je juče uprava te kulturne institucije, preneli su francuski mediji. "Šteta trenutno pogađa između 300 i 400 knjiga.

U procesu smo da napravimo kompletan inventar", rekao je za francusku onlajn televiziji BFMTV predstavnik muzeja Fransis Stenbok (Francisi Steinbock) dodajući da je u toku sušenje svake knjige, stranicu po stranicu, pomoću upijajućeg papira. On je dodao da su u pitanju pretežno arheološki časopisi i važne knjige, ali ne i posebno dragocena dela. Cev koja je izazvala curenje, a koja je trebalo da ostane zatvorena, deo je sistema koji mora da bude potpuno
