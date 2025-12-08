Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Danas pre 6 sati  |  Beta
Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

– Nekoliko stotina knjiga u biblioteci Odeljenja za egipatske antikvitete u pariskom muzeju Luvr oštećeno je zbog curenja vode u novembru, saopštila je danas uprava te kulturne institucije, preneli su francuski mediji. „Šteta trenutno pogađa između 300 i 400 knjiga.

U procesu smo da napravimo kompletan inventar“, rekao je za francusku onlajn televiziji BFMTV predstavnik muzeja Fransis Stenbok (Francisi Steinbock) dodajući da je u toku sušenje svake knjige, stranicu po stranicu, pomoću upijajućeg papira. On je dodao da su u pitanju pretežno arheološki časopisi i važne knjige, ali ne i posebno dragocena dela. Cev koja je izazvala curenje, a koja je trebalo da ostane zatvorena, deo je sistema koji mora da bude potpuno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Stotine knjiga oštećene u Luvru: Curenje vode pogodilo biblioteku egipatskih antikviteta

Stotine knjiga oštećene u Luvru: Curenje vode pogodilo biblioteku egipatskih antikviteta

Kurir pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EgipatFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Glavne teme sa evropskim liderima su bezbednost i finansije

Zelenski: Glavne teme sa evropskim liderima su bezbednost i finansije

Politika pre 38 minuta
Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru pogodio Aljasku

Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru pogodio Aljasku

Politika pre 38 minuta
Zelenski najavio novu diplomatsku ofanzivu: Evo šta će tražiti od evropskih lidera: "Oni znaju našu poziciju"

Zelenski najavio novu diplomatsku ofanzivu: Evo šta će tražiti od evropskih lidera: "Oni znaju našu poziciju"

Blic pre 1 sat
(Video) Drama u Turskoj: Avion iz Prištine izleteo sa piste posle sletanja na aerodrom u Istanbulu

(Video) Drama u Turskoj: Avion iz Prištine izleteo sa piste posle sletanja na aerodrom u Istanbulu

Blic pre 1 sat
"Ovo je nova granica" Prvi čovek izraelske vojske objavio novu podelu teritorije: "Odgovorićemo punom silom na svaki pokušaj…

"Ovo je nova granica" Prvi čovek izraelske vojske objavio novu podelu teritorije: "Odgovorićemo punom silom na svaki pokušaj pretnje"

Blic pre 53 minuta