Vožnja za istinu: dve hrabre Zrenjaninke krenule biciklima put Beograda u znak podrške Dijani Hrki Biciklima za Dijanu Hrku

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Vožnja za istinu: dve hrabre Zrenjaninke krenule biciklima put Beograda u znak podrške Dijani Hrki Biciklima za Dijanu Hrku
Zrenjanin, 7. novembar 2025. Dve hrabre žene Marijana Kerleta i Saška Prole jutros su krenule biciklima iz Zrenjanina ka Beogradu, kako bi pružile podršku Dijani Hrki — majci Stefana Hrke, mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine u tragediji u Novom Sadu, kada se srušila nadstrešnica ispred Železničke stanice. Godinu dana kasnije, Dijana Hrka i dalje čeka istinu o smrti svog deteta. Godinu dana ćutanja, pritisaka i pretnji. A sada, dok vodi najtežu bitku —
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Veliki broj đaka stigao ispred Skupštine, pružaju podršku Dijani Hrki koja štrajkuje glađu šesti dan

BLOG UŽIVO Veliki broj đaka stigao ispred Skupštine, pružaju podršku Dijani Hrki koja štrajkuje glađu šesti dan

Nova pre 6 minuta
„Predsednik verovatno protiv mene ima nešto lično“: Dijana Hrka za Nedeljnik o dosadašnjem štrajku

„Predsednik verovatno protiv mene ima nešto lično“: Dijana Hrka za Nedeljnik o dosadašnjem štrajku

Nedeljnik pre 6 minuta
(BLOG) Dijana Hrka šesti dan štrajkuje glađu: Studenti prespavali u šatorima, pristižu srednjoškolci

(BLOG) Dijana Hrka šesti dan štrajkuje glađu: Studenti prespavali u šatorima, pristižu srednjoškolci

N1 Info pre 1 sat
Dijana Hrka nastavila štrajk glađu

Dijana Hrka nastavila štrajk glađu

RTS pre 1 sat
Dijana Hrka pozvala Vučića na razgovor: “Počinjem sa krčkanjem predsednika”

Dijana Hrka pozvala Vučića na razgovor: “Počinjem sa krčkanjem predsednika”

Luftika pre 1 sat
Prosvetni radnici najavili dežurstva ispred Skupštine

Prosvetni radnici najavili dežurstva ispred Skupštine

Danas pre 2 sata
Privedeni novosadski aktivisti zadržani u policiji preko noći, terete se za nepristojno ponašanje

Privedeni novosadski aktivisti zadržani u policiji preko noći, terete se za nepristojno ponašanje

Luftika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadZrenjaninDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Grnčarija Piroćanca Velimira Đorđevića izložena u muzeju u Kolumbiji! Neke predmete poseduje i Dalibor Tošić

Grnčarija Piroćanca Velimira Đorđevića izložena u muzeju u Kolumbiji! Neke predmete poseduje i Dalibor Tošić

Plus online pre 1 minut
Vučić razgovarao sa Bocan-Harčenkom, posebno o snabdevanju gasom

Vučić razgovarao sa Bocan-Harčenkom, posebno o snabdevanju gasom

Beta pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Veliki broj đaka stigao ispred Skupštine, pružaju podršku Dijani Hrki koja štrajkuje glađu šesti dan

BLOG UŽIVO Veliki broj đaka stigao ispred Skupštine, pružaju podršku Dijani Hrki koja štrajkuje glađu šesti dan

Nova pre 6 minuta
Proto tip je „u svađi sa celim svetom“

Proto tip je „u svađi sa celim svetom“

Nova pre 6 minuta
„Predsednik verovatno protiv mene ima nešto lično“: Dijana Hrka za Nedeljnik o dosadašnjem štrajku

„Predsednik verovatno protiv mene ima nešto lično“: Dijana Hrka za Nedeljnik o dosadašnjem štrajku

Nedeljnik pre 6 minuta