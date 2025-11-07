Vojska Srbije: Ko lajkuje proteste, popije prekomandu

Vojska Srbije: Ko lajkuje proteste, popije prekomandu

Vojnobezbednosna agencija umesto da se bavi kriminalom u Vojsci Srbije ili kontraobaveštajnim radom, prati ko od oficira lajkuje ili učestvuje u građanskim protestima protiv vlasti. Takvi „prestupnici“ bivaju kažnjeni

Poslanik Srbija centra Slobodan Petrović postavio je u četvrtak u Skupštini pitanje ministru odbrane Bratislavu Gašiću da li je istina da su u Vojsci Srbije počele prekomande oficira i podoficira koji na društvenim mrežama podržavaju proteste, lajkuju objave koje ih podržavaju ili učestvuju u njima zajedno sa članovima porodica. Dva izvora „Vremena“, iz Beograda i Novog Sada, potvrdila su tu informaciju, jer su iz njihovih jedinica ljudi dobili iznenadnu prekomandu
