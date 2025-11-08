Na današnji dan, 8. novembar

Danas je subota, 8. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

41. - Arapske vojne snage, po naređenju kalifa Omara, osvajaju Egipat. Kraj antike. 1519. - Španski konkvistadori ušli su u Tenočtitlan, prestonicu Astečkog carstva. 1520. - Po naređenju danskog kralja Kristijana II, poklano je više od 80 švedskih sveštenika i plemića. „Stokholmsko krvoproliće" podstaklo je ustanak, koji je, pod vođstvom Gustava Vase, oslobodio Švedsku od danske vlasti 1521. godine. 1620. - Bitka na Beloj gori, prva bitka Tridesetogodišnjeg rata,