Gradonačelnik Zagreba: Hrvatska se ne voli pozivanjem na NDH

Beta pre 16 minuta

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević osudio je slavljenje "Nezavisne Države Hrvatske" i atmosferu pretnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba, sinoć u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture.

"Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donela rasne zakone i sistemski ubijala ljude u koncentracionim logorima jer su druge vere, nacionalnosti ili političkih stavova", napisao je Tomašević na društvenim mrežama.

On je istakao da niko ne sme da bude iznad zakona.

Više desetina maskiranih muškaraca okupilo se sinoć ispred Srpskog kulturnog centra u Zagreba uoči otvaranja Dana srpske kulture, ali su se ubrzo razišli pošto je stigla specijalna policija.

{Related:234007}

{Related:233779}

Okupljeni su otpevali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi" . Većina je nosila crnu odeću, kapuljače na glavi i maske preko lica.

Zagrebačka policija saopštila je da je sprečila moguće protivpravno ponašanje u blizini prostora u centru Zagreba u kojem se otvarala izložba u sklopu Dana srpske kulture.

Policija je navela da će analizirati sve dostupne snimke da bi se utvrdila ima li elemenata protivpravnog ponašanja.

Mediji su javili su neki od učesnika verbalno napali dve novinarke.

Prema pisanju portala Index, policija će ubuduće pojačati prisustvo na događajima u organizaciji srpske manjine da bi se sprečili eventualni incidenti.

Okupljanje maskiranih muškaraca u Zagrebu povezuje s nedavnim incidentom u Splitu gde su maskirani muškarci, uglavnom pripadnici navijačke grupe Torcida, sprečili otvaranje kulturnu manifestaciju srpske nacionalne zajednice. Reč je o Danima srpske kulture u organizaciji "Prosvjete".

Huligani su 3. novembra uveče sprečili otvaranje kulturne manifestacije u Splitu. Neki od njih su uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Među njima je bilo više članova navijačke grupe Torcida, a okupljenima su poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara.

Organizatori iz Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" su odmah prekinuli manifestaciju, na kojoj je trebalo da učestvuju i mladi iz Novog Sada i drugih gradova, i napustili gradske prostorije da ne bi ugrozili bezbednost izvođača i gostiju, među kojima je bilo i dece. U događaju nije bilo fizičkog nasilje ni povređenih.

Taj incident osudili su brojni hrvatski političari vlasti i opozicije, kao i premijer Andrej Plenković i predsednik Zoran Milanović koji su izrazili očekivanje da će odgovorni biti brzo pronađeni i kažnjeni.

Dosad je privedeno devet osoba kojima je određen jednomesečni istražni zatvor zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Navijačka grupa Torcida najavila je za danas protest na splitskoj Rivi zbog hapšenja napadača, odnosno kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog "licemerja i linča koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru, a što je kulminiralo pritvaranjem branitelja".

Oni su na društvenoj mreži naveli da je sve počelo "događajem koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se peva o hrvatskim gradovima kao srpskima i promoviše takozvana kultura i time predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju, čija je vojska palila naše gradove i sela, ubijala i mučila Hrvate i u crno zavila mnoge porodice od kojih više od 1700 njih i dan danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih".

U Splitu su juče na više lokacija osvanuli grafiti mržnje prema srpskoj nacionalnoj manjini.

(Beta, 08.11.2025)