Predsednik Vlade Srbije s prorektorima i dekanima razgovarao o povraćaju školarine i nastavi

Beta pre 2 sata

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut je pozvao Univerzitet u Beogradu da ubrza dostavljanje podataka o iznosima školarina koju su uplatili samofinansirajući studenti da bi im se vratilo 50 odsto plaćene školarine za akademsku 2024/2025. godinu.

Macut je na današnjem sastanku o realizacije nastave u prvoj nedelji nove akademske tekuće nastavne godine prorektorima i dekanima fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavio Predlog zakona o državnom budžetu za narednu godinu, kojim je izdvajanje za visoko obrazovanje povećano na 67 milijardi dinara, kao i stepen realizacije budžeta za visoko obrazovanje i dinamiku isplata visokoškolskim ustanovama do kraja tejkuće fiskalne 2025. godine.

"Dekani su podelili svoja zapažanja o početku nastave u novoj školskoj 2025/2026. godini, ali i o izazovima sa kojima se susreću visokoškolske ustanove", piše u saopštenju.

Kaže se da je Macut "istakao neophodnost održavanja nastavnog procesa... što zahteva veće angažovanje uprava visokoškolskih ustanova na praćenju stepena izvođenja nastave na svim akreditovanim studijskim programima".

U saopštenju Vlade piše da su se na sastanku dogovorili da se nastavi "intenzivna komunikacija predstavnika visokoškolskih ustanova i resornih ministarstava... u cilju nesmetanog odvijanja nastave na svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, ali i rešavanja otvorenih pitanja u vezi sa finansijskim poslovanjem ustanova".

(Beta, 08.11.2025)

Ključne reči

Vlada SrbijeĐuro Macut

