Macut s prorektorima i dekanima razgovarao o povraćaju školarine i nastavi

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut je pozvao Univerzitet u Beogradu da ubrza dostavljanje podataka o iznosima školarina koju su uplatili samofinansirajući studenti da bi im se vratilo 50 odsto plaćene školarine za akademsku 2024/2025. godinu.

Macut je na današnjem sastanku o realizacije nastave u prvoj nedelji nove akademske tekuće nastavne godine prorektorima i dekanima fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavio Predlog zakona o državnom budžetu za narednu godinu, kojim je izdvajanje za visoko obrazovanje povećano na 67 milijardi dinara, kao i stepen realizacije budžeta za visoko obrazovanje i dinamiku isplata visokoškolskim ustanovama do kraja tekuće fiskalne 2025. godine. "Dekani su podelili svoja