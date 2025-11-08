Milojević pred duel sa subotičanima: Lil je već arhiviran, fokus je na meču protiv Spartaka

Pobeda protiv Lila je već arhivirana i sada smo već mislima okrenuti meču u Subotici, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči duela protiv Spartaka.

Zvezda sutra od 16 sati gostuje Spartaku u 15. kolu Superlige. "Ima mnogo stvari koje treba ispraviti, ali mislim da je plan igre koji smo imali i koji smo hteli da sprovedemo u delo, da suzimo prostore Lilu za njihove napade, mislim da smo u velikoj meri odigrali kompaktnu i dobru odbranu. Nismo imali mnogo vremena da analiziramo jer već sutra igramo protiv Spartaka i fokusirani smo na taj meč", istakao je Milojević. Spartak je kompaktna i dobra ekipa, koja