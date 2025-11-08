Nadležne u MUP „drma“ strah da studenti ne stupe u kontakt sa žandarmima

Nadležne u MUP „drma“ strah da studenti ne stupe u kontakt sa žandarmima

Sva četiri odreda Žandarmerije dobila su depešu iz vrha MUP-a u kojoj se navodi da Studenti u blokadi navodno imaju plan da stupe u privatne kontakte sa žandarmima, kako bi to kasnije iskoristili za kompromitaciju pripadnika ove jedinice, saznaje Danas.

Sadržaj ove depeše, starešine organizocionih jedinica Žandarmerije, poslali su putem Vibera svim žandarmima. Poruka, u koju je Danas imao uvid, a koju nam je prosledilo više žandarma iz sva četiri odreda (Beograd, Niš, Novi Sad i Kraljevo) počinje skraćenicom SPŽ, što znači „svim pripadnicima žandarmerije“, a u kojoj je navedeno da se operativnim radom na terenu došlo do saznanja koja se odnose na planove studenata u blokadi. „Naime, studenti u blokadi kao jedan od
