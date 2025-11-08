Jokić sprema osvetu "ratnicima"! Kladionice su jasne: Denver je favotit protiv Golden Stejta!

Kurir pre 1 sat
Denver Nagetsi u noći između petka i subote (04.00) igraju već drugi meč ove sezone protiv Golden Stejt Voriorsa, a Nikola Jokić pokušaće da spremi osvetu "ratnicima" za poraz u prvom duelu. Kladionice veruju da će Jokić i Nagetsi srušiti Voriorse, te je kvota na Denver 1,15. Sa druge strane, kvota na pobedu Golden Stejta iznosi 4,70. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima...
