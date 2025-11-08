Trener makabaija o pojačanju iz partizana: On je sjajan, treba nam što pre!

Kurir pre 6 minuta
Trener makabaija o pojačanju iz partizana: On je sjajan, treba nam što pre!

Posle višemesečne neizvesnosti, čini se da su Partizan i Ife Lundberg konačno pronašli rešenje koje će zadovoljiti obe strane.

Danac će sporazumno prekinuti saradnju sa crno-belima i karijeru nastaviti u ekipi Makabija iz Tel Aviva. Trener izraelskog tima, Oded Kataš, otkrio je da sa nestrpljenjem čeka dolazak danskog reprezentativca. "Mnogo dobijamo od Ifea Lundberga. Doprineće nam jako. On je sjajan bek i može nam pomoći na više načina. Probaćemo da ga angažujemo što pre moguće. Kvalitetan je i pomoći će nam i u odbrani", otkrio je Kataš. Lundberg je u Partizan stigao u leto 2024. godine
