Mađarska i SAD potpisale niz sporazuma u sferi nuklearne energije, odbrane i energetike (foto)

Mađarska i SAD su tokom današnjeg susreta premijera Viktora Orbana i predsednika Donalda Trampa potpisale niz sporazuma u sferi nuklearne energije, odbrane i energetike.

Američko-mađarski odnosi pod vođstvom Trampa i Orbana nastavljaju da dostižu nove nivoe saradnje, a partnerstvo je izgrađeno na uzajamnom poštovanju, saopšteno je iz Stejt departmenta nakon susreta dvojice lidera. Kako se navodi, reč je o međusobnom poštovanju donošenja suverenih odluka i posvećenosti unapređenju strateških ciljeva koji su na korist obe zemlje kao trgovinskih partnera i NATO saveznika. Mađarska i SAD su tokom današnjeg susreta potpisale Memorandum