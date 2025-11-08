Pojačane kontrole u picerijama i fast foodovima: otkrivene brojne nepravilnosti u označavanju hrane

Veterinarska inspekcija obavila je nadzor u 103 ugostiteljska objekta širom Srbije, među kojima su dominirale picerije i objekti brze hrane.

Inspektori su proveravali primenu novih pravila za deklarisanje proizvoda koji sadrže palmino ulje. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je od 1. avgusta do 8. oktobra pojačanu kontrolu primene Uredbe o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast ili druga biljna ulja i masti. Cilj kontrole je bio da se obezbedi jasno i tačno označavanje namirnica, kako bi potrošači imali