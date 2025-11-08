Pojačane kontrole u picerijama i fast foodovima: otkrivene brojne nepravilnosti u označavanju hrane

Moj Novi Sad pre 23 minuta
Pojačane kontrole u picerijama i fast foodovima: otkrivene brojne nepravilnosti u označavanju hrane

Veterinarska inspekcija obavila je nadzor u 103 ugostiteljska objekta širom Srbije, među kojima su dominirale picerije i objekti brze hrane.

Inspektori su proveravali primenu novih pravila za deklarisanje proizvoda koji sadrže palmino ulje. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je od 1. avgusta do 8. oktobra pojačanu kontrolu primene Uredbe o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast ili druga biljna ulja i masti. Cilj kontrole je bio da se obezbedi jasno i tačno označavanje namirnica, kako bi potrošači imali
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Uprava za veterinu: Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Uprava za veterinu: Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

N1 Info pre 3 minuta
Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Novi magazin pre 3 minuta
Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

RTV pre 59 minuta
Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

NIN pre 38 minuta
Pojačana kontrola picerija i fast-fudova zbog upotrebe palminog ulja

Pojačana kontrola picerija i fast-fudova zbog upotrebe palminog ulja

Morava info pre 38 minuta
Inspekcija kontrolisala više od sto picerija i restorana, koliko ugostitelja označava proizvode sa palminim uljem

Inspekcija kontrolisala više od sto picerija i restorana, koliko ugostitelja označava proizvode sa palminim uljem

RTS pre 28 minuta
Hranimo se na slepo! Inspekcija otkrila da brojni lokali ne ističu određene sastojke, kreću kontrole po ugostiteljskim…

Hranimo se na slepo! Inspekcija otkrila da brojni lokali ne ističu određene sastojke, kreću kontrole po ugostiteljskim objektima!

Dnevnik pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Poljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Uprava za veterinu: Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Uprava za veterinu: Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

N1 Info pre 3 minuta
Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Inspekcije utvrdile da veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Novi magazin pre 3 minuta
U oktobru 170.000 domaćinstava ima umanjene račune za struju

U oktobru 170.000 domaćinstava ima umanjene račune za struju

Nova ekonomija pre 37 minuta
„Tri pruge” ponovo u fokusu - Adidas napravio kolekciju samo za Kineze

„Tri pruge” ponovo u fokusu - Adidas napravio kolekciju samo za Kineze

Kamatica pre 43 minuta
Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

Pojačana kontrola ugostitelja zbog primene Uredbe proizvodima sa palminim uljem

RTV pre 59 minuta