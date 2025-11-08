Novosadski studenti organizuju u nedelju protest podrške prevozniku Jaćimoviću

Nedeljnik pre 2 sata
Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu najavili su da će u nedelju, 9. novembra održati protest podrške prevozniku iz Đurđeva Milomiru Jaćimoviću.

Protest će biti održan na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Pavla Papa, sa početkom u 14 časova. „Milomir Jaćimović je uvek stajao uz nas, vreme je da i mi stanemo uz njega“, poručili su studenti. Prevoznik Milomir Jaćimović, koji je javnosti postao poznat jer besplatno prevozi studente na proteste, poslednjih meseci često je privođen. Zbog brojnih kazni i oduzetih autobusa, onemogućeno mu je da radi i zarađuje za život. poslednje privođenje u žablju Jaćimović je
