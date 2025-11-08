Radovi u naselju Ratko Jović i Pasi Poljana za vikend

PLANIRANI RADOVI U NASELJU RATKO JOVIĆ U subotu 8. novembra planiraju se iskopi u ulicama Aleksandra Stojanovića kod broja 8 i Osmog marta kod brojeva 1, 3 i 19.

Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutim ulicama. PLANIRANI RADOVI U NASELJU PASI POLJANA U nedelju 9. novembra planirani su iskopi u ulicama Frederika Šopena kod broja 4 i Vladislava Ribnikara od broja 37 do 39. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutim ulicama.