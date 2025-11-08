Radovi u naselju Ratko Jović i Pasi Poljana za vikend

Niške vesti pre 20 minuta  |  Milica Ilić Milica Ilić
Radovi u naselju Ratko Jović i Pasi Poljana za vikend

PLANIRANI RADOVI U NASELJU RATKO JOVIĆ U subotu 8. novembra planiraju se iskopi u ulicama Aleksandra Stojanovića kod broja 8 i Osmog marta kod brojeva 1, 3 i 19.

Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutim ulicama. PLANIRANI RADOVI U NASELJU PASI POLJANA U nedelju 9. novembra planirani su iskopi u ulicama Frederika Šopena kod broja 4 i Vladislava Ribnikara od broja 37 do 39. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutim ulicama. Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju
Otvori na niskevesti.rs

Niš »

Spremite kišobrane: subota oblačna uz povremenu kišu, uveče prestanak padavina

Spremite kišobrane: subota oblačna uz povremenu kišu, uveče prestanak padavina

Glas juga pre 1 sat
Slobodni univerzitet: Odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu protivzakonita i protivustavna

Slobodni univerzitet: Odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu protivzakonita i protivustavna

Medijska kutija pre 30 minuta
Slobodni univerzitet u Nišu: Formiranje Fakulteta srpskih studija je protivzakonito i protivustavno

Slobodni univerzitet u Nišu: Formiranje Fakulteta srpskih studija je protivzakonito i protivustavno

Danas pre 12 sati
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički Niš - Vojvodina u 15. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički Niš - Vojvodina u 15. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 2 sata
Dan uživo: Časovi ispred Skupštine

Dan uživo: Časovi ispred Skupštine

N1 Info pre 12 sati
Sivić pred Vojvodinu: Da nastavimo niz dobrih partija

Sivić pred Vojvodinu: Da nastavimo niz dobrih partija

Sportski žurnal pre 7 sati
Da zaborave „trojku“ IMT-a : Fudbaleri Vojvodine u subotu gostuju Radničkom u Nišu

Da zaborave „trojku“ IMT-a : Fudbaleri Vojvodine u subotu gostuju Radničkom u Nišu

Večernje novosti pre 7 sati
Niš »

Ključne reči

Niš

Regioni, najnovije vesti »

Radovi u naselju Ratko Jović i Pasi Poljana za vikend

Radovi u naselju Ratko Jović i Pasi Poljana za vikend

Niške vesti pre 20 minuta
Specijalna priznanja za Atilu Komaromija, Đorđa Jovanovića, Lolu Veljković i Jovana Zdravkovića

Specijalna priznanja za Atilu Komaromija, Đorđa Jovanovića, Lolu Veljković i Jovana Zdravkovića

Glas juga pre 0 minuta
Oblačno, povremeno sa kišom - temperatura do 14 stepeni

Oblačno, povremeno sa kišom - temperatura do 14 stepeni

RTS pre 16 minuta
Pripremite kišobrane Večeras nas čeka provala oblaka, a evo kada dolazi razvedravanje

Pripremite kišobrane Večeras nas čeka provala oblaka, a evo kada dolazi razvedravanje

Alo pre 26 minuta
Spremite kišobrane: subota oblačna uz povremenu kišu, uveče prestanak padavina

Spremite kišobrane: subota oblačna uz povremenu kišu, uveče prestanak padavina

Glas juga pre 1 sat