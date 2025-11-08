„Leks specijalis za Generalštab je moralni bankrot jedne vlasti“: Studenti o odlukama Skupštine Srbije

Studenti u blokadi ocenili su večeras da je usvajanje Leks specijalisa za zgradu Generalštaba moralni bankrot jedne vlasti koja se zaklinje u Srbiju, a prodaje je komad po komad. „Ironično je da baš oni koji mesecima etiketiraju studente kao strane plaćenike, sada sami rasprodaju svoju zemlju tim istim strancima“, objavili su studenti na društvenoj mreži Instagram. A post shared by Правни у блокади (@blokada_pravni) Kazali su da je odlukom 130 poslanika Skupštine