Studenti u blokadi: „Usvajanje Leks specijalisa za Generalštab je moralni bankrot vlasti“

Serbian News Media pre 6 sati
Studenti u blokadi: „Usvajanje Leks specijalisa za Generalštab je moralni bankrot vlasti“
Studenti u blokadi ocenili su večeras da je usvajanje Leks specijalisa za zgradu Generalštaba moralni bankrot jedne vlasti koja se zaklinje u Srbiju, a prodaje je komad po komad. „Ironično je da baš oni koji mesecima etiketiraju studente kao strane plaćenike, sada sami rasprodaju svoju zemlju tim istim strancima“, objavili su studenti na društvenoj mreži Instagram. Kazali su da je odlukom 130 poslanika Skupštine Srbije omogućeno rušenje nacionalnog spomenika i da
N1 Info pre 5 sati
Nedeljnik pre 5 sati
Nova pre 5 sati
Radio 021 pre 6 sati
Nedeljnik pre 6 sati
Novi magazin pre 6 sati
Nedeljnik pre 8 sati
Blic pre 1 sat
Radar pre 2 sata
Radar pre 2 sata
RTV pre 1 sat
Danas pre 2 sata