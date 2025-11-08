„Sistem te briše“: Studenti se oglasili o Generalštabu

Nedeljnik pre 45 minuta
„Sistem te briše“: Studenti se oglasili o Generalštabu
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Beogradu oglasili su se putem Instagrama o usvajanju leks specijalisa o Generalštabu, navodeći da ta odluka predstavlja „ismevanje istroije, žrtava i sećanja koje ovaj prostor nosi“. „Juče su poslanici Narodne skupštine usvojili leks specijalis za Generalštab kojim se otvara put za rušenje ove zgrade, simbola Beograda i svedočenja stradanja tokom NATO agresije. Za ovaj zakon glasalo je 130 narodnih poslanika čime je omogućeno
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Studenti u blokadi: Leks specijalis Generalštaba moralni bankrot jedne vlasti koja prodaje Srbiju

Studenti u blokadi: Leks specijalis Generalštaba moralni bankrot jedne vlasti koja prodaje Srbiju

N1 Info pre 1 sat
„Leks specijalis za Generalštab je moralni bankrot jedne vlasti“: Studenti o odlukama Skupštine Srbije

„Leks specijalis za Generalštab je moralni bankrot jedne vlasti“: Studenti o odlukama Skupštine Srbije

Nova pre 1 sat
Studenti u blokadi: „Usvajanje Leks specijalisa za Generalštab je moralni bankrot vlasti“

Studenti u blokadi: „Usvajanje Leks specijalisa za Generalštab je moralni bankrot vlasti“

Serbian News Media pre 1 sat
"Zakon za rušenje Generalštaba": Vlast ubacila amandman, za 15 dana briše se iz registra kulturnih dobara

"Zakon za rušenje Generalštaba": Vlast ubacila amandman, za 15 dana briše se iz registra kulturnih dobara

Radio 021 pre 1 sat
„Imamo dužnost da decidno ukažemo…“: Oštro saopštenje Arhitektonskog fakulteta o donošenju Zakona o zgradi Generalštaba…

„Imamo dužnost da decidno ukažemo…“: Oštro saopštenje Arhitektonskog fakulteta o donošenju Zakona o zgradi Generalštaba

Nedeljnik pre 2 sata
Studenti u blokadi: Leks specijalis Generalštaba moralni bankrot jedne vlasti koja prodaje Srbiju

Studenti u blokadi: Leks specijalis Generalštaba moralni bankrot jedne vlasti koja prodaje Srbiju

Novi magazin pre 2 sata
„Generalštab se briše iz registra u roku od 15 dana i rušenje može odmah da počne“: Tepić o „ubačenom“ amandmanu na lex…

„Generalštab se briše iz registra u roku od 15 dana i rušenje može odmah da počne“: Tepić o „ubačenom“ amandmanu na lex specialis

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOLeks specijalis

Društvo, najnovije vesti »

„Već posle 72 sata prve promene po zdravlje, moguće trajne posledice“: Stručnjaci o štrajk glađu, u kojem je Dijana Hrka sedmi…

„Već posle 72 sata prve promene po zdravlje, moguće trajne posledice“: Stručnjaci o štrajk glađu, u kojem je Dijana Hrka sedmi dan

Danas pre 25 minuta
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 31 minuta
Kapitalno (ne)delo

Kapitalno (ne)delo

Danas pre 1 sat
Vučić poručuje Dijani Hrka: Spreman sam za razgovor, ali ne pred 500 ljudi

Vučić poručuje Dijani Hrka: Spreman sam za razgovor, ali ne pred 500 ljudi

Danas pre 1 sat
Prijepolje dočekalo studente pešake iz Novog Pazara (VIDEO)

Prijepolje dočekalo studente pešake iz Novog Pazara (VIDEO)

Danas pre 1 sat