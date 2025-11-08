Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Studenti Fakulteta veterinarske medicine izglasali su juče nastavak potpune blokade fakulteta.

Studentkinja Mina kaže za N1 da je sada "više razloga za blokadu, nego prošle godine". Studentkinja veterine Mina kaže za N1 da studenti ovog fakulteta zapravo nikada nisu ni izašli iz blokade. „Mi jesmo izašli iz totalne blokade i jednostavno na plenumu smo doneli odluku da se vratimo, odnosno da nastavimo totalnu blokadu fakulteta. To je bila volja plenuma. Razloga je, nažalost, sada više nego što ih je bilo. Studenti trpe represiju, profesori su u strahu. Ono