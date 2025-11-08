Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Nova pre 30 minuta  |  Autor: N1
Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Studenti Fakulteta veterinarske medicine izglasali su juče nastavak potpune blokade fakulteta.

Studentkinja Mina kaže za N1 da je sada "više razloga za blokadu, nego prošle godine". Studentkinja veterine Mina kaže za N1 da studenti ovog fakulteta zapravo nikada nisu ni izašli iz blokade. „Mi jesmo izašli iz totalne blokade i jednostavno na plenumu smo doneli odluku da se vratimo, odnosno da nastavimo totalnu blokadu fakulteta. To je bila volja plenuma. Razloga je, nažalost, sada više nego što ih je bilo. Studenti trpe represiju, profesori su u strahu. Ono
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

N1 Info pre 40 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Jovanović: Prekomande oficira dokaz da vlast sopstvene interese stavlja iznad nacionalnih

Jovanović: Prekomande oficira dokaz da vlast sopstvene interese stavlja iznad nacionalnih

N1 Info pre 20 minuta
Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

N1 Info pre 40 minuta
Može li povećanje plata od 5,1 odsto da ponovo izvede prosvetne radnike na ulicu?

Može li povećanje plata od 5,1 odsto da ponovo izvede prosvetne radnike na ulicu?

Danas pre 1 sat
Jovanović (NDSS): Prekomande oficira dokaz da vlast sopstvene interese stavlja iznad nacionalnih

Jovanović (NDSS): Prekomande oficira dokaz da vlast sopstvene interese stavlja iznad nacionalnih

Beta pre 11 minuta
Danas je Mitrovdan

Danas je Mitrovdan

OK radio pre 1 sat