Beogradski studenti veterine ponovo u blokadi: "Razloga za blokadu više nego pre"

Studenti Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu izglasali su juče nastavak potpune blokade fakulteta.

Studentkinja veterine Mina kaže za N1 da studenti ovog fakulteta zapravo nikada nisu ni izašli iz blokade. "Mi jesmo izašli iz totalne blokade i jednostavno na plenumu smo doneli odluku da se vratimo, odnosno da nastavimo totalnu blokadu fakulteta. To je bila volja plenuma. Razloga je, nažalost, sada više nego što ih je bilo. Studenti trpe represiju, profesori su u strahu. Ono što je tužno je što je razloga više sada nego što ih je bilo prošle godine", objašnjava.