Beogradski studenti veterine ponovo u blokadi: "Razloga za blokadu više nego pre"

Radio 021 pre 1 sat  |  N1
Beogradski studenti veterine ponovo u blokadi: "Razloga za blokadu više nego pre"

Studenti Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu izglasali su juče nastavak potpune blokade fakulteta.

Studentkinja veterine Mina kaže za N1 da studenti ovog fakulteta zapravo nikada nisu ni izašli iz blokade. "Mi jesmo izašli iz totalne blokade i jednostavno na plenumu smo doneli odluku da se vratimo, odnosno da nastavimo totalnu blokadu fakulteta. To je bila volja plenuma. Razloga je, nažalost, sada više nego što ih je bilo. Studenti trpe represiju, profesori su u strahu. Ono što je tužno je što je razloga više sada nego što ih je bilo prošle godine", objašnjava.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Studentkinja Veterinarskog fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Studentkinja Veterinarskog fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Beta pre 26 minuta
Studentkinja Veterine o novoj blokadi fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Studentkinja Veterine o novoj blokadi fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Novi magazin pre 6 minuta
Studentkinja Veterinarskog fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Studentkinja Veterinarskog fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Radio sto plus pre 6 minuta
Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

N1 Info pre 2 sata
Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Studentkinja veterine: Razloga za blokadu više nego pre, trajaće dok se ne ispune svi studentski zahtevi

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Skup podrške Milomiru Jaćimoviću sutra u 14h u Novom Sadu

Skup podrške Milomiru Jaćimoviću sutra u 14h u Novom Sadu

Mašina pre 26 minuta
Potresan susret Dijane Hrke i Milovana Milivojevića: "I kamen bi zaplakao" VIDEO

Potresan susret Dijane Hrke i Milovana Milivojevića: "I kamen bi zaplakao" VIDEO

N1 Info pre 31 minuta
Mesarović: Kineski privrednici zainteresovani za prehrambene proizvode

Mesarović: Kineski privrednici zainteresovani za prehrambene proizvode

RTV pre 12 minuta
Studentkinja Veterinarskog fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Studentkinja Veterinarskog fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Beta pre 26 minuta
Višković: Srpska će udvostručiti kilometražu auto-puteva, Beograd i Banjaluka biće povezani

Višković: Srpska će udvostručiti kilometražu auto-puteva, Beograd i Banjaluka biće povezani

RTV pre 2 minuta