VIDEO Novak opet „probudio zver“: Pocepao majicu i pokazao koliko mu znači titula

Nova pre 1 dan  |  Autor: Oliver Mijušković
Novak Đoković (38) osvojio je 101. titulu u karijeri, a srećno mesto ovog puta bila mu je Atina i turnir iz serije 250.

Srpski teniser je u finalu posle tri sata borbe i epskog preokreta savladao Lorenca Musetija, a konačan rezultat bio je 4:6, 6:3, 7:5. Posle šmekerskog pozdrava na mreži, Novak je pocepao majicu koju je nosio i opet je „probudio i oslobodio zver u sebi“, kao što je to radio nekoliko puta u prošlosti. Sada je poslao jasnu poruku svima da je i dalje sposoban da osvaja trofeje. Na snimcima ispod najbolje možete videti koliko je Đokoviću značila ova titula, a pocepanu
