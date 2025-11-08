"Otac Srđan je umalo doživeo srčku": Đoković otkrio u kakvom je stanju bio posle drame

Mondo pre 1 dan  |  Nemanja Stanojčić
"Otac Srđan je umalo doživeo srčku": Đoković otkrio u kakvom je stanju bio posle drame

Novak Đoković obraća se na konferenciji za medije posle osvajanja 101. titule u karijeri.

Dobio je Lorenca Musetija u finalu i potom se pojavio pred novinarima. "Retko imaš priliku da je tu tvoja porodica, prijatelji, da svi budete zajedno. Pokušao sam to da iskoristim na najbolji način. Dao sam im to zadovoljstvo da su dolazili na mečeve. Neki su umalo doživeli srčane udare, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu danas nisam mnogo pomogao. Videli smo se posle meča i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Nijedno slavlje u porodici Đoković ne prolazi bez ove pesme: Danas se orila u loži posle Noletove 101. titule! (VIDEO)

Nijedno slavlje u porodici Đoković ne prolazi bez ove pesme: Danas se orila u loži posle Noletove 101. titule! (VIDEO)

Story pre 1 dan
VIDEO Novak opet „probudio zver“: Pocepao majicu i pokazao koliko mu znači titula

VIDEO Novak opet „probudio zver“: Pocepao majicu i pokazao koliko mu znači titula

Nova pre 1 dan
Novak Đoković doneo konačnu odluku posle Atine: Evo da li će nastupiti na Završnom turniru u Torinu

Novak Đoković doneo konačnu odluku posle Atine: Evo da li će nastupiti na Završnom turniru u Torinu

Telegraf pre 1 dan
ATP tur ima novog šampiona, Lerner Tijen osovjio Mec

ATP tur ima novog šampiona, Lerner Tijen osovjio Mec

Sportske.net pre 5 sati
Gotovo je! Novak Đoković saopštio loše vesti!

Gotovo je! Novak Đoković saopštio loše vesti!

Kurir pre 6 sati
Novak: Neverovatna borba, ponosan sam na ovu titulu

Novak: Neverovatna borba, ponosan sam na ovu titulu

Sportski žurnal pre 6 sati
Đoković otkrio kome posvećuje titulu u Atini, porukom na tri jezika pokazao zašto je najveći

Đoković otkrio kome posvećuje titulu u Atini, porukom na tri jezika pokazao zašto je najveći

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićSrđan ĐokovićATPTorinoParizAtina

Sport, najnovije vesti »

Crno-beli su favoriti, ali... Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Novi Pazar! Gosti nisu bez šansi!

Crno-beli su favoriti, ali... Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Novi Pazar! Gosti nisu bez šansi!

Kurir pre 14 minuta
Sve sem pobede Jokića i ekipe biće iznenađenje! Kladionice objavile kvote za meč Denver - Indijana: Nagetsi su apsolutni…

Sve sem pobede Jokića i ekipe biće iznenađenje! Kladionice objavile kvote za meč Denver - Indijana: Nagetsi su apsolutni favoriti

Kurir pre 14 minuta
Sve sem pobede crveno-belih je apsolutna senzacija! Kladionice su jasne: Zvezda je favorit protiv Spartaka u Subotici

Sve sem pobede crveno-belih je apsolutna senzacija! Kladionice su jasne: Zvezda je favorit protiv Spartaka u Subotici

Kurir pre 9 minuta
Crveno-beli gostuju u Subotici: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Spartak - Zvezda

Crveno-beli gostuju u Subotici: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Spartak - Zvezda

Kurir pre 9 minuta
Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Kurir pre 3 sata