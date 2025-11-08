"Otac Srđan je umalo doživeo srčku": Đoković otkrio u kakvom je stanju bio posle drame

Novak Đoković obraća se na konferenciji za medije posle osvajanja 101. titule u karijeri.

Dobio je Lorenca Musetija u finalu i potom se pojavio pred novinarima. "Retko imaš priliku da je tu tvoja porodica, prijatelji, da svi budete zajedno. Pokušao sam to da iskoristim na najbolji način. Dao sam im to zadovoljstvo da su dolazili na mečeve. Neki su umalo doživeli srčane udare, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu danas nisam mnogo pomogao. Videli smo se posle meča i