ATP tur ima novog šampiona, Lerner Tijen osovjio Mec

ATP tur ima novog šampiona, Lerner Tijen osovjio Mec

- Američki teniser Lerner Tijen osvojio je večeras titulu na turniru u Mecu, pošto je u finalu pobedio 27. igrača sveta Britanca Kamerona Norija posle tri seta, 6:3, 3:6, 7:6.

Tijen, 38. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 12 minuta i osvojio prvu ATP titulu u karijeri. On je u četvrtom gemu prvog seta oduzeo servis Noriju, prednost brejka je sačuvao i poveo u meču. Nori je uzvratio u drugom setu i brejk u četvrtom gemu mu je bio dovoljan za izjednačenje. Teniseri su u trećem setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Tijen, nakon što je gubio 1:5, posle druge meč lopte dobio 8:6.
