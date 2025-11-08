Novak: Neverovatna borba, ponosan sam na ovu titulu

Sportski žurnal pre 9 minuta
Đoković je u glavnom gradu Grčke osvojio 101. titulu u karijeri

- Neverovatna borba, igrali smo tri sata fizički jako zahtevnog tenisa. Rival je igrao jako dobro, a mogla je pobeda i da ode na njegovu stranu - rekao je srpski teniser Novak Đoković posle trijumfa protiv Italijana Lorenca Muzetija u finalu turnira u Atini (4:6, 6:3, 7:5), prenosi Tanjug. Nole je u glavnom gradu Grčke osvojio 101. titulu u karijeri. - Svaka mu čast, strašan meč je odigrao, a ja sam jako ponosan na sebe. Osećam se kao kod kuće u Atini. Jako mi se
