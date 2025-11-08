Aleksić: Pritisnuti Vučića da izbori budu što ranije, ljudi istih vrednosti ne smeju da se dele

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je danas da je "na svima koji imaju zajedničke vrednosti da se izbore, da daju sve od sebe, da do izbora dođe što ranije" pošto je "jasno da će režim Aleksandara Vučića pokušavati da beži od izbora jer zna da više nema podršku i da je Srbija ustala protiv njega".

"Čeka nas odsudna borba, izbori se mogu dogoditi u maju, mogu se dogoditi čak i krajem godine ako ne budemo dovoljno jaki da ih pritisnemo da budu na proleće", rekao je Aleksić, otvarajući sednicu Glavnog odbora svoje opozicione stranke. Istakavši da je protivnik "politički mostrum", on je poručio da se "ništa dobro ne može desiti ako ne budu smenjeni u što kraćem roku", da se Srbija "oslobodi uzurpatora i kriminalaca na vlasti, da nam svane i sunce ogreje naš
