Aleksić: Pritisnuti Vučića da izbori budu što ranije, ljudi istih vrednosti ne smeju da se dele

Beta pre 2 sata

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je danas da je "na svima koji imaju zajedničke vrednosti da se izbore, da daju sve od sebe, da do izbora dođe što ranije" pošto je "jasno da će režim Aleksandara Vučića pokušavati da beži od izbora jer zna da više nema podršku i da je Srbija ustala protiv njega".

"Čeka nas odsudna borba, izbori se mogu dogoditi u maju, mogu se dogoditi čak i krajem godine ako ne budemo dovoljno jaki da ih pritisnemo da budu na proleće", rekao je Aleksić, otvarajući sednicu Glavnog odbora svoje opozicione stranke.

Istakavši da je protivnik "politički mostrum", on je poručio da se "ništa dobro ne može desiti ako ne budu smenjeni u što kraćem roku", da se Srbija "oslobodi uzurpatora i kriminalaca na vlasti, da nam svane i sunce ogreje naš narod".

On je izneo da "nije srećan što se u prethodnih deset meseci pokušava borba protiv ovog režima bez toga da se jasno i glasno kaže da se ne može voditi država bez politike i političkih stranaka, da na izborima učestvuju politički akteri" jer "ne možemo da bagetelizujemo nešto što je tekovina demokratskih društava".

On je rekao da vlast pokušava da deli ljude koji se zalažu za istu stvar, iste vrednosti: "mi u ovoj sali, ali i studenti, poljoprivednici, lekari, advokati, svi ljudi koji su ustali protiv ovog stanja u kojem živimo".

"Samo zajedno i jednistveno se možemo suprostaviti ovom diktatorskom režimu. Ne sme biti trunka podela među onima koji se zalažu za iste vrednosti", poručio je Aleksić u otvorenom delu sednice.

 

Video materijal dostupan OVDE

(Beta, 08.11.2025)

