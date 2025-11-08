Umro Vladimir Vukčević, prvi tužilac Srbije za ratne zločine

Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine. Za zamenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine. Zamenik Okružnog javnog tužioca u Beogradu postao je 1994. godine, a 2002. godine postavljen je za zamenika Republičkog javnog tužioca i šefa Krivičnog odeljenja u Republičkom javnom tužilaštvu. U julu 2003. godine Skupština Srbije izabrala ga je za Tužioca