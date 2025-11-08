Umro Vladimir Vukčević, prvi tužilac Srbije za ratne zločine, evo šta je govorio za Novi magazin

Prvi tužilac za ratne zločine Srbije Vladimr Vukčević umro je danas u 75. godini, potvrdio je za list Danas njegov prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.

Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine. Za zamenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine. Zamenik Okružnog javnog tužioca u Beogradu postao je 1994. godine, a 2002. godine postavljen je za zamenika Republičkog javnog tužioca i šefa Krivičnog odeljenja u