Izveštaj iz Denvera – Valančijunas sjajno menjao Jokića

Denver nagetsi zabeležili su novi trijumf u NBA ligi, a veliki doprinos tom uspehu dao je Jonas Valančijunas, koji je letos pojačao ekipu iz Kolorada.

Denver je bio ubedljiv protiv Golden Stejt voriorsa i stigao do šeste pobede na osam mečeva. Bio je to ujedno i duel NBA kupa, u kom Nagetsi sada imaju skor 1-1. U prvom duelu su poraženi od Portlanda. Dopisnik RTS-a iz Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Žigić prisustvovao je susretu, ali i kasnijoj konferenciji za medije. Njegov izveštaj, kao i izjave trenera Denvera Dejvida Adelmana i centra Jonasa Valančijunsa možete pogledati u video snimku na početku