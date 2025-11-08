Milojević: Lil je već arhiviran, fokus je na meču protiv Spartaka
RTS pre 13 minuta
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči duela protiv Spartaka izjavio je da je pobeda protiv Lila već arhivirana i da je mislima u meču koji će njegov tim igrati protiv Spartaka u Subotici.
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil 1:0 u četvrtom kolu Lige Evrope, ali ih već očekuju obaveze u domaćem šampionatu. "Ima mnogo stvari koje treba ispraviti, ali mislim da je plan igre koji smo imali i koji smo želeli da sprovedemo u delo, da suzimo prostore Lilu za njihove napade, u velikoj meri uspeo. Odbrana je bila kompaktna i dobra. Nismo imali mnogo vremena za analizu jer već sutra igramo protiv Spartaka i fokusirani smo na taj meč", istakao je