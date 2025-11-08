Milojević: Lil je već arhiviran, fokus je na meču protiv Spartaka

RTS pre 13 minuta
Milojević: Lil je već arhiviran, fokus je na meču protiv Spartaka

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči duela protiv Spartaka izjavio je da je pobeda protiv Lila već arhivirana i da je mislima u meču koji će njegov tim igrati protiv Spartaka u Subotici.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil 1:0 u četvrtom kolu Lige Evrope, ali ih već očekuju obaveze u domaćem šampionatu. "Ima mnogo stvari koje treba ispraviti, ali mislim da je plan igre koji smo imali i koji smo želeli da sprovedemo u delo, da suzimo prostore Lilu za njihove napade, u velikoj meri uspeo. Odbrana je bila kompaktna i dobra. Nismo imali mnogo vremena za analizu jer već sutra igramo protiv Spartaka i fokusirani smo na taj meč", istakao je
