Rusija intenzivira napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, poginula jedna osoba

Slobodna Evropa pre 44 minuta
Rusija intenzivira napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, poginula jedna osoba

Ukrajina je izvijestila o novom ruskom napadu na svoju energetsku infrastrukturu tokom noći, uslijed čega je jedna osoba poginula, a u nekoliko regija nestalo je struje.

Na putu prema zauzimanju važnog logističkog središta Pokrovsk na istoku, ruska vojska također intenzivira zračne udare protiv plinskih i elektroenergetskih postrojenja širom Ukrajine , što izaziva strahove od teške zime za civile dok temperature padaju. "Neprijatelj ponovno pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su u nizu regija uvedena izvanredna isključenja struje", izjavila je ministrica energetike Svitlana Hrinčuk na Facebooku.
