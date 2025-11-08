Počelo je – nova američka nepravda po Nikoli

NBA liga objavila je prvi „MVP Ladder“ u novoj sezoni u kojoj apsolutno dominira Nikola Jokić, ali... To je u očima Amerikanaca dovoljno tek za treće mesto. Ispred superstara Denvera nalazi se aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo.

Nestvaran start sezone Nikole Jokića, koji u proseku ostvaruje tripl-dabl, što potvrđuje i suv statistički podatak od 24,1 poena, 13,4 skokova i 12 asistencija, nedovoljan je za tron. NBA liga je na vrh svrstala Šeja i Janisa. Lider Oklahome ubacuje više od Jokića, prosek mu je 33,3 poena, ali uz dvostruko manji broj skokova i asistencija. Kada su uhvaćene lopte u pitanju, Kanađanin može da se pohvali brojkom od 5,4, dok ima 6,3 asistencije po meču. Janis