Altman najavljuje AI revoluciju: Open AI gradi infrastrukturu za buduću ekonomiju bez državnih garancija

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Američka kompanija za razvoj veštačke inteligencije Open AI planira da uloži 1,4 biliona dolara u infrastrukturu u narednih osam godina, objavio je njen izvršni direktor Sem Altman. "Radimo na izgradnji infrastrukture za buduću ekonomiju koju pokreće veštačka inteligencija.

Sada je vreme da investiramo kako bismo zaista skalirali naše tehnologije", naveo je Altman na društvenoj mreži Iks (ranije Tviter). Kompanija očekuje da će njen prihod za 2025. godinu premašiti 20 milijardi dolara i predviđa rast godišnjeg prihoda na "stotine milijardi dolara" do 2030. Open AI takođe planira da ostvari dodatne prihode od korporativnih klijenata, u segmentu robotike, kao i da prodaje računarsku snagu drugim kompanijama i korisnicima kroz sopstveni
