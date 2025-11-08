Paolo Vanoli novi trener Fiorentine

Italijanski stručnjak Paolo Vanoli novi je trener fudbalera Fiorentine, saopštio je danas klub iz Firence.

Vanoli (53) je na klupi nasledio smenjenog Stefana Piolija i potpisao je ugovor do kraja sezone. Vanoli, koji je prošle sezone predvodio Torino, imaće primarni zadatak da Fiorentini obezbedi opstanak u Seriji A. Posle deset odigranih kola Fjorentina nema pobedu i poslednja je sa samo četiri boda. Vanoli je tokom karijere predvodio kao trener i reprezentacije Italije do 16, 18 i 19 godina, zatim Spartak iz Moskve i Veneciju, pre preuzimanja Torina, čiju klupu je